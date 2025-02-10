В Москве ввели обязательную верификацию для аренды электросамокатов

С предстоящего прокатного сезона арендовать электросамокат в Москве можно будет только после прохождения верификации через аккаунт на портале mos.ru, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Столичные власти рассчитывают, что новое правило повысит безопасность на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Тем, у кого есть полная учетная запись на mos.ru, достаточно будет пройти по ссылке в приложении сервиса аренды и авторизоваться через Mos ID. Если профиля на mos.ru нет, то надо будет зарегистрироваться. При регистрации можно использовать учетную запись на портале «Госуслуги», а также «Сбер» ID, T-ID (T-Банк), ВТБ ID или «Альфа» ID.

В мэрии заявили, что некоторые пользователи «постоянно игнорируют правила дорожного движения и попадают в ДТП». Предполагается, что верификация поможет заблаговременно выявлять нарушителей и блокировать им доступ к аренде. Арендовать электросамокат можно с 18 лет. За нарушение установлен штраф 100 тыс. руб.

В 2024 году на прокатных самокатах в Москве стали устанавливать номера для фиксации нарушений с помощью дорожных камер. По данным дептранса, водители самокатов получили 155 тыс. штрафов, еще 135 тыс. аккаунтов заблокировано. Также ввели 100 дополнительных зон (всего их 350) с принудительным замедлением скорости в парках, у станций, автобусных остановок. За прошедший год количество пользователей прокатных электросамокатов в столице выросло на 25%, до 5 млн человек.

О спросе на электросамокаты в РФ — в материале «Ъ» «Электросамокаты скатились по наклонной».