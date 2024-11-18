Число пользователей кикшеринга в Москве выросло на четверть

За прошедший год количество пользователей прокатных электросамокатов в столице выросло на 25% (до 5 млн человек) — такие данные обнародовал департамент транспорта Москвы. Общее число поездок за сезон выросло на 9% (до 70 млн), среднее число поездок за сутки —- на 36% (до 300 тыс.). Количество самокатов осталось на уровне 60 тыс. штук. Накануне ведомство сообщило о закрытии сезона кикшеринга в городе.

«Электросамокаты — востребованный у москвичей транспорт,— заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Вместе с коллегами из ГИБДД, ЦОДД и операторами проката продолжим вести работу по повышению безопасности поездок. Мы уже тестируем технологии, которые исключат возможность доступа несовершеннолетним. Для комфортных и безопасных поездок пользователей город также продолжит развивать инфраструктуру, повышать культуру вождения».

В 2024 году, напомним, на прокатных самокатах впервые начали устанавливать номера для фиксации нарушений с помощью дорожных камер. По данным дептранса, водители самокатов получили 155 тыс. штрафов, еще 135 тыс. аккаунтов было заблокировано. Также было введено 100 дополнительных зон (всего их 350) с принудительным замедлением скорости в парках, у станций, автобусных остановок.

Как сообщал ранее “Ъ”, по данным МВД, за девять месяцев общая аварийность с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности в России выросла почти в полтора раза. Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности произошло в Москве: за год более 1 тыс. ДТП с 11 погибшими.

Иван Буранов