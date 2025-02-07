Телескоп заснял гигантский радиоактивный выброс квазара

Астрономы сообщили, что телескопы обсерваторий по всему миру засняли гигантский радиовыброс. Эта струя радиоволн, ширина которой в два раза больше ширины Млечного Пути, является крупнейшей из когда-либо обнаруженных. Стоит отметить, что подобные радиовыбросы не редкость, но до сих пор их не удавалось увидеть из-за затемняющего космического микроволнового фона, оставшегося от Большого взрыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: M. Garlick / NOIRLab / NSF / AURA / AP Фото: M. Garlick / NOIRLab / NSF / AURA / AP

«Этот объект настолько необычен, что мы можем наблюдать его с Земли, хотя он и находится очень далеко»,— заявила ведущий автор исследования Анниек Глоудеманс из NoirLab Национального научного фонда, ее слова приводит АР.

Двусторонняя радиоволна оценивается в поперечнике не менее чем в 200 тыс. световых лет. Обнаруженный всего несколько лет назад квазар (галактическое ядро с газом и пылью, падающими в черную дыру), питающий этот джет, образовался, когда Вселенной было всего 1,2 млрд лет. Масса квазара эквивалентна 450 млн масс Солнца.