На Кубани в результате атаки украинских БПЛА повреждены два дома

В ночь на 10 февраля над Краснодарским краем сбили семь БПЛА. В результате атаки дронов были повреждены два дома, сообщил в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Краснодаре обломки БПЛА упали на техническую надстройку жилого комплекса «Центральный». По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, ведется поквартирный обход для оценки возможных повреждений.

Территория оцеплена. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил мэру краевой столицы Евгению Наумову держать ситуацию под контролем и при необходимости оказать помощь жильцам.

Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Фрагменты БПЛА повредили частный дом, никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы.

Анна Гречко