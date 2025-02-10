В Краснодарском крае ночью сбили семь беспилотников

Средства ПВО в ночь на 10 февраля уничтожили семь беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Краснодаре один из сбитых дронов упал на жилой комплекс «Центральный». Повреждена техническая надстройка на 19-м этаже, пострадавших нет. Власти проводят проверку, жильцам готовы оказать помощь.

Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки дрона задели частный дом, но никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы.

Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 15 БПЛА. Три дрона сбили над территорией Брянской области, два беспилотника — над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской и Курской областями. Еще один дрон перехватили над Крымом.

Анна Гречко