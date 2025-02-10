Сбитый над Краснодаром беспилотник повредил крышу ЖК «Центральный»

В ночь на 10 февраля система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила беспилотник над Краснодаром. Фрагменты сбитого дрона упали на крышу жилого дома в ЖК «Центральный» в районе Сенного рынка, повредив технические помещения, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Глава города отметил, что жертв нет. Известно, что территория у ЖК была оцеплена.

«Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали. Возгорания тоже отсутствуют»,— написал Евгений Наумов.

Мэр Краснодара также напомнил жителям о запрете съемки работы ПВО. При обнаружении фрагментов беспилотника он посоветовал немедленно обратиться в полицию.

Анна Гречко