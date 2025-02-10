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Коммерсантъ FM
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Макрон: США не будут выгодны пошлины в отношении ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег США от развязывания торговой войны со странами Европейского союза. По его словам, введение США пошлин в отношении товаров из Евросоюза может навредить американской экономике. Господин Макрон выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу необходимо сфокусироваться на других проблемах, а не пытаться навредить экономике ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

«Во-первых, разве Евросоюз — это ваша первоочередная проблема? Ваша первая проблема — это Китай, так что вам надо сконцентрироваться на этом. Во-вторых, Европа — это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», — сказал французский президент в интервью CNN.

Эмманюэль Макрон отметил, что введение пошлин против ЕС приведет к инфляции и росту цен в США. Он призвал Дональда Трампа сконцентрироваться на украинском и ближневосточном конфликтах, а также на противостоянии с Китаем.

3 февраля президент США гарантировал введение дополнительных тарифов на поставку товаров из ЕС. По его словам, дефицит США в товарообороте с Европой превышает $300–350 млрд. Дональд Трамп ранее ввел пошлины на товары из Китая, а также грозил обложить тарифами товары из Канады и Мексики. Это должно было произойти 1 февраля, однако президент приостановил на месяц введение пошлин после переговоров с руководством указанных стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Тариф на час».

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