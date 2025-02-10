МИД: ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на Киеве и Кишиневе

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что власти Молдавии и Украины препятствуют реализации российских предложений по альтернативным схемам поставок газа в Приднестровье. Ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на Киеве и Кишиневе, считает замглавы МИД.

«Что касается газового кризиса, то он был вызван двумя факторами — решением режима (президента Украины Владимира.— "Ъ") Зеленского о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2025 года и отказом Кишинева от признания многолетнего долга за его поставки. Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее»,— сказал господин Галузин в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что самый простой и логичный способ разрешения газового кризиса в регионе — это «возобновление транзита и признание долга». Однако, по его словам, такое решение невыгодно Украине, Молдавии и западным странам. Михаил Галузин пояснил, что эти государства «искусственно создали нынешнюю абсурдную ситуацию» и используют ее для давления на Приднестровье.

Поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились с января из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге «Газпрому». После этого в Приднестровье начался энергетический кризис. В январе ЕС и Молдавия смогли согласовать схему газоснабжения непризнанного региона на февраль. По информации источников «Ъ», венгерская MET Group может стать основным поставщиком газа в Приднестровье после 10 февраля, когда закончатся средства гранта ЕС в €20 млн.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Приднестровью поддают газу с двух сторон».