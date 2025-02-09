Глава МИД Судана 10 февраля посетит Москву

Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф завтра, 10 февраля, прибудет в Москву с официальным визитом, сообщил представитель суданского правительства. Глава МИД Судана планирует провести переговоры с несколькими российскими министрами, а также депутатами Госдумы и другими чиновниками.

«Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Ахмед Шариф завтра, в понедельник, прибудет с официальным трехдневным визитом в российскую столицу Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова»,— сказано в сообщении представителя правительства Судана, которое приводит «РИА Новости». В посольстве Судана в РФ рассказали агентству, что стороны обсудят «перспективы развития двусторонних отношений в политике, экономике и сфере культуры».

В Судане с весны 2023 года продолжается конфликт между военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» и Суверенным советом Судана. Их военачальники вступили в открытый конфликт. Погибли больше 20 тыс. человек, больше 10 млн суданцев стали беженцами. В конце ноября 2024 года МИД Судана выразил надежду на помощь России в восстановлении после конфликта.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Суданская война перекинулась через залив».