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Коммерсантъ FM
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МИД Судана надеется на помощь России в восстановлении после конфликта

Россия может сыграть ключевую роль в завершении суданского конфликта, считает замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. В стране также надеются, что Москва поможет африканскому государству в восстановление сельского хозяйства от последствий конфликта.

«Мы обсуждали с Богдановым (замглавы МИД России.— "Ъ"), что мы надеемся, чтобы Россия приняла участие в восстановлении нашей сельскохозяйственной инфраструктуры от последствий войны»,— сказал Хусейн Аль-Хадж «РИА Новости».

Замглавы МИД Судана заявил, что в конфликте принимают участие наемники из других стран Африки. По мнению чиновника, Россия, учитывая «значительное влияние» в Африке, может объяснить этим странам, что прекращение конфликта важно не только для Судана, но и для безопасности соседних государств и континента в целом.

В Судане с весны 2023 года продолжается конфликт между военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» и Суверенным советом Судана. Их военачальники вступили в открытый конфликт. Погибли больше 20 тыс. человек, больше 10 млн суданцев стали беженцами.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Суданская война перекинулась через залив».

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