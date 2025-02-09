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Коммерсантъ FM
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PSN восстановил работу после масштабного сбоя

Сервис PlayStation Network (PSN) возобновил работу после серьезного сбоя, который длился почти сутки и затронул тысячи пользователей по всему миру. Проблемы начались вечером в пятницу 7 февраля — геймеры начали жаловаться на невозможность войти в свои аккаунты, запускать игры, пользоваться сетевыми функциями и видеть список друзей.

По данным сервиса Downdetector, к пику число жалоб на проблемы с PSN достигло 70 тыс. К настоящему времени Sony объявила, что все функции PSN восстановлены, а пользователи теперь могут беспрепятственно запускать игры и использовать сетевые возможности. В компании извинились за доставленные неудобства.

Это не первый масштабный сбой PlayStation Network за последние месяцы. В октябре 2024 года сервис не работал в течение восьми часов, а в мае того же года пользователи столкнулись с частичным отключением сети.

Ранее Bloomberg сообщил, что Apple и Sony планируют добавить поддержку контроллеров шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 для гарнитуры Vision Pro в конце 2025 года.

Евгений Федуненко

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