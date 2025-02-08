В работе PlayStation Network произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе игровой сети PlayStation Network. Сообщения о неполадках стали поступать ночью, следует из данных сервиса Downdetector.

Уточняется, что 78% пользователей пожаловались на проблемы с подключением к серверу, У 17% возникли проблемы со входом в аккаунт, 4% не могли зайти в магазин PlayStation Store. О наличие сбоев также сообщается на сайте PlayStation Network. В разделе «Состояние сетевых служб» говорится о неполадках в работе PlayStation Store и в потоковом приеме игр.

Как сообщал «Ъ», за 2024 год спрос на игровые приставки в России увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках. В лидерах остались Sony и Xbox (Microsoft). Участники рынка считают, что на ажиотаже не скажется даже возможный запрет ЕС на поставки приставок в Россию.

Подробности — в материале «Ъ» «Приставка зрит в корень».