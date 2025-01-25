Море марок разлилось на маркетплейсы

На российских маркетплейсах к ноябрю 2024 года больше всего новых брендов появилось в категории женского белья, постельных принадлежностей, а также товаров для автомобилистов. Число торговых марок в этих сегментах увеличилось на 27–28% год к году. Это может быть связано с тем, что для селлеров проще начать продавать на онлайн-площадках такую продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самый заметный рост числа новых брендов на российских маркетплейсах по итогам января—ноября 2024 года был зафиксирован в сегменте женского белья (на 28% год к году), постельных принадлежностей и товаров для авто (по 27%), следует из совместного исследования онлайн-сервиса для бухгалтерии «Контур» и центра поддержки предпринимателей PRO Wildberries. В то же время в целом на всех онлайн-площадках стало меньше торговых марок в таких категориях, как одежда и спортивные товары — на 13% и 19% соответственно.

Результаты исследования основаны на анализе данных Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета» и «Магнит Маркета». Под брендом авторы исследования понимают уникальную торговую марку, название фирмы, под которым реализовались товары.

Рост количества брендов в перечисленных категориях вызван прежде всего низким для селлеров порогом входа в эти сегменты, считает гендиректор сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец. «Кроме того, постельное белье, полотенца или аксессуары для автомобилей (чехлы, органайзеры, средства ухода) ориентированы на регулярный спрос, поэтому легко масштабировать производство»,— говорит он.

В Wildberries по 20 крупным категориям товаров число новых брендов за 11 месяцев 2024 года выросло на 11% год к году, до 1,2 млн. На маркетплейсе почти на треть выросло число брендов в категории «автотовары» и «красота». Торговых марок бытовой химии стало на 24% больше, на 21% выросло количество брендов канцелярских товаров.

В Ozon сообщили “Ъ”, что на площадке в январе—ноябре 2024 года новых брендов стало на 14% больше, чем годом ранее. Интересно, что у этого маркетплейса быстрее всего — на 60% год к году — росло количество торговых марок в категории готовых к потреблению продуктов питания: кулинарии, полуфабрикатов, кондитерских изделий и выпечки, а также в сегменте фруктов и овощей. На втором месте по темпам роста — крупная бытовая техника (на 31%). Кроме того, на Ozon на 27% год к году увеличилось число брендов товаров для авто и мотоциклов. В «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» оперативно не ответили “Ъ”.

По словам партнера аналитической компании Data Insight Федора Вирина, число новых брендов на российских маркетплейсах растет вслед за увеличением количества селлеров, которых за прошлых год стало вдвое больше, до 700 тыс. компаний. Он ожидает, что, несмотря на возросшие комиссии, взимаемые онлайн-площадками, усиление конкуренции между селлерами, торговля на маркетплейсах останется привлекательной для предпринимателей и в 2025 году.

Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников не думает, что количество новых брендов может быть связано с появлением большого количества новых селлеров. «Эта система может работать так: продавец разместил товар, но на него не было спроса. Хранить его на складе дорого, забрать с площадки — убыточно. Продавец, пытаясь выйти из ситуации, создает новый бренд»,— предполагает он.

Количество новых брендов растет и в офлайне. Так, по данным руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, за 11 месяцев 2024 года в Роспатент было подано на 15% больше заявок на регистрацию и охрану товарных знаков, чем годом ранее,— 125,6 тыс. заявок против 108,7 тыс. Константин Канивец отмечает, что тренд на создание новых товарных марок продолжает усиливаться на фоне растущей конкуренции между продавцами и производителями.

Виктория Колганова