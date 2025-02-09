Девелопер жилья освобождает номера

Крупный застройщик жилья ГК ФСК Владимира Воронина может отказаться от развития собственного гостиничного оператора. Группа вышла из профильной компании «ФСК Отель». За два года работы структуре не удалось набрать портфель объектов из-за низких темпов их строительства. Маржинальность нового направления бизнеса могла оказаться ниже ожидаемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ГК ФСК и ее владелец Владимир Воронин 27 января вышли из состава ООО «ФСК Отель», следует из данных СПАРК. Их суммарная доля 90% перешла гендиректору Александру Дарькину. Теперь он выступает ее единственным учредителем. В ГК ФСК “Ъ” пояснили, что компания была создана для анализа площадок под строительство гостиниц. ООО «ФСК Отель» также планировало сопровождать подобные проекты до их открытия. Но объектов в управлении у компании не было, уточнили в ГК ФСК.

ГК ФСК специализируется на строительстве жилья, работая в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калуге и других городах. По данным наш.дом.рф, текущий объем строительства группы — 1,8 млн кв. м. Выручка ФСК в 2024 году выросла на 20%, до 292,8 млрд руб.

«ФСК Отель» была создана в 2022 году, изначально ориентируясь именно на управление гостиницами и апарт-комплексами. В 2023 году, по данным финотчетности, выручка компании составила 1,7 млн руб., чистый убыток — 6 млн руб. Предполагалось, что за три года структура выйдет на ежегодную выручку 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 декабря 2022 года). Для этого «ФСК Отель» было бы необходимо иметь в управлении примерно 1,7 тыс. номеров или 5–6 гостиниц по 200–300 комнат, поясняет партнер CMWP Марина Смирнова. Но для этого, по ее словам, могло потребоваться время: некоторые компании с портфелем 1,5–2,3 тыс. номеров шли к этому 15 лет.

Первоначально в управление «ФСК Отель» планировалось передать в том числе отель Four Points by Sheraton Kaluga, построенный ГК ФСК в Калуге. Но летом прошлого года он перешел под бренд Azimut Hotels Александра Клячина (см. “Ъ” от 1 июля 2024 года). Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский пояснил “Ъ”, что компания также занимается управлением объектом. Это первый общий проект сети и ГК ФСК, уточнил он.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов поясняет, что гостиничный рынок сильно отличается от жилищного строительства.

Создание отельного оператора потребует инвестиций, долгосрочной стратегии и формирования грамотной команды, поясняет господин Прасов.

Управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов обращает внимание на длительный срок окупаемости вложений в этом бизнесе. Сфера управления гостиничными проектами сталкивается с дефицитом кадров и невысокой маржинальностью, отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Госпожа Смирнова не исключает, что ГК ФСК помешали высокая конкуренция и низкие темпы ввода на рынок крупных гостиничных проектов. В Москве в 2019–2024 годах ежегодно вводилось не более 782 номеров, в то время как в 2015–2018 годах — 0,9–1,9 тыс., говорят в Nikoliers. Прогноз на 2025 год — 690 номеров — предполагает снижение на 11,8% год к году.

Низкие темпы ввода сохраняются, несмотря на позитивную динамику основных показателей гостиничного рынка. В 2024 году доходность на гостиничный номер в Москве выросла на 38% год к году, до 8,2 тыс. руб., следует из подсчетов IBC Real Estate. Это произошло вследствие роста загрузки на 3 п. п., до 77%, а также увеличения средней цены за номер на 33%, до 10,7 тыс. руб. в сутки.

Дарья Андрианова