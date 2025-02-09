Организаторы E3 анонсировали конференцию о будущем индустрии видеоигр

Entertainment Software Association (ESA) объявила о запуске Interactive Innovation Conference (iicon) — нового мероприятия, объединяющего лидеров индустрии видеоигр, технологий и бизнеса. Конференция пройдет 27–30 апреля 2026 года в Лас-Вегасе и соберет ключевых игроков из сфер кино, музыки, спорта, образования и финансов.

Гости iicon получат доступ к эксклюзивным выступлениям и панельным дискуссиям с топ-менеджерами Amazon Games, Disney, EA, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft и Warner Bros.

По словам главы ESA Стэнли Пьера-Луи, видеоигры уже десятилетиями являются двигателем технологического прогресса, и iicon станет площадкой для новых идей и сотрудничества между разными индустриями. Событие пройдет в закрытом формате по приглашениям.

В декабре 2023 года президент и генеральный директор Electronic Entertainment Expo (E3) Стэнли Пьер-Луи заявил, что новых попыток возродить некогда крупнейшую выставку индустрии видеоигр больше не будет. Последняя Е3 прошла в 2021 году в онлайн-формате, очное мероприятие в последний раз проводилось в 2019 году.

Евгений Федуненко