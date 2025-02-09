Вкладам снижают доходность

Несколько крупных российских банков понизили ставки по вкладам, среди них ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Как сообщает «РИА Новости», в начале февраля также изменили условия Россельхозбанк и Абсолют-банк. Кредитные организации зафиксировали максимальные ставки по депозитам на уровне 22-22,5% годовых. Повысил доходность сберегательных продуктов только «Дом РФ». 20 декабря Центробанк оставил ключевую ставку на ее пиковом значении 21%. Это произошло после трех раундов повышения в июле, сентябре и октябре. Эльвира Набиуллина тогда отметила, что «плотность общения» с правительством и бизнес-сообществом в последнее время увеличилась. Первое в 2025 году заседание совета директоров Банка России пройдет 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кредитные организации уже приготовились корректировать завышенные в последнее время проценты по вкладам, считает экономический эксперт Семен Новопрудский: «В декабре прошлого года Банк России сохранил ставку при том, что вся его риторика и вся логика, которой он придерживался кричала о том, что надо ее повышать. Это почти наверняка означает, что ЦБ получил довольно жесткое предостережение и больше вообще не будет повышать ставку. Есть почти рекордный консенсус по поводу того, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ как минимум сохранит ставку прежней, но никто не говорит, что повысит.

Ставки по вкладам и так, конечно, были довольно высоки для банков, но сейчас в пользу того, что ставки по вкладам могут начать постепенно снижаться, причем даже независимо от динамики ключевой ставки, говорит еще один факт. Дело в том, что как минимум с осени прошлого года резко замедлилось потребительское кредитование и все его виды, но люди все равно так или иначе вряд ли будут резко забирать деньги с вкладов. Кроме того, последние два-три года шел бум накопительных счетов, в значительной степени повторяющих все, что дают вклады, кроме гарантированного процента доходности, который есть по вкладу».

В конце января средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках снизилась на 0,05 пункта. Впрочем, она все еще выше ключевой. В декабре доходность краткосрочных вкладов в некоторых кредитных организациях достигала 26%. Но сберегательные продукты с подобным процентом, например, на год банки и не предлагали, отмечает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов: «Никто резких телодвижений делать не будет, но корректировки происходят и будут в будущем, они будут зависеть от того, насколько конкретному банку будет необходимо поддержать свою ликвидность. Поэтому кто-то может повысить, кто-то снизить.

На конкретное решение конкретного банка влияет далеко не ключевая ставка. Вообще, вся игра с высокими ставками в прошлом году была на сроках три-шесть месяцев, потому что все-таки есть ожидание, есть надежда, что в течение года ставка начнет снижаться. В прошлом году, конечно, мы тоже все верили, что второе полугодие нам подарит снижение ставки. Но сейчас нет желания фиксировать высокие ставки на какие-то долгосрочные депозитные продукты».

Аналитики, которых Центробанк опросил в начале февраля, улучшили свой прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год. Он составил 20,5 %. Ожидания уменьшились на 0,8 процентного пункта. При этом ухудшился прогноз на 2026 год, достигнув 15%.

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Александра Абанькова