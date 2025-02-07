Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банки заплатили за лояльность

Какой кешбэк и почему кредитные организации предлагают клиентам

В 2024 году банки выплатили рекордный объем кешбэка. По подсчетам газеты «Ведомости», крупные организации вернули розничным клиентам по меньшей мере 300 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем по итогам 2023-го. В «Сбере» сообщили, что выплаты бонусов подскочили на 17%, в Промсвязьбанке рост составил 50%, в ВТБ показатель увеличился на 83%.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Что происходит с программами лояльности? Банки сложно назвать щедрыми несмотря на рост выплат, рассуждает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Безусловно, ключевое — это инфляционный фактор. Люди стали больше тратить денег. Очевидно, с учетом высокого потребительского спроса и роста абсолютных расходов выплаты выросли. Банки не обеднеют, потому что и их комиссионные доходы увеличились значительно, если они могут себе позволить выплачивать такой кешбэк. Я, честно говоря, не думаю, что какие-то организации в 2024 году значительно улучшали свои программы лояльности. Наоборот, замечал, что из тех, которыми я сам пользуюсь, некоторые категории были убраны: оплата авиабилетов, туристических поездок.

Некоторые игроки действительно могли что-то изменить, чтобы улучшить свои рыночные позиции, но это не такие большие компании. Вряд ли это дало, безусловно, какой-то кратный прирост. Но, например, банки маркетплейсов вышли на рынок недавно, они очень сильно растут за счет того, что у них очень высокие ставки по вкладам и накопительным счетам. Они и дают хороший кешбэк. А вот у самых крупных организаций я, честно говоря, не заметил, чтобы что-то улучшилось».

Ксения Дементьева — о готовности банков платить за лояльность клиентов

В ВТБ отмечают, что на рынке есть тенденция к сокращению программ лояльности. Тем не менее по итогам этого года выплаты кешбэка могут обновить рекорд и составить 500 млрд руб. В 2024-м, по мнению банка, показатель был около 400 млрд руб. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что это возможно, но только если клиенты будут больше тратить:

«2025 год будет гораздо более скромным. Это будет год скаредности.

Причем уже по результатам января мы видим существенное сжатие программ лояльности, то есть ограничение по максимальному размеру кешбэка в рублях за месяц и ущемление этой величины в отдельных категориях. Сложно найти столь же щедрые и разветвленные условия, как в прошлом году. Банки будут стараться как-то оптимизировать свои расходы, в том числе и на программы лояльности. Они станут менее щедрыми, потому что транзакционная активность клиентов тоже не будет на высоте.

Максим Буйлов — о креативности банков и регулятора

2025-й обещает отличаться большей бережливостью клиентов. Не исключено, что произойдет трансформация части кешбэков в баллы, которые можно будет тратить только у партнеров. Это будет ограничение по максимальному размеру кешбэка по самым тиражируемым картам. Ну и стоит ждать попыток привлечь новых клиентов альтернативными способами. Есть программы начисления повышенных процентов на остаток, нулевая плата за отдельные подписки в рамках экосистем банков».

Агентство Frank RG указывало, что банки наращивают инвестиции в программы лояльности. Так, доля карт с кешбэком выросла с 40% до 70% в 2024 году. На выплаты клиентам банки тратят около 15% от прибыли, что вдвое больше, чем в 2022-м.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...