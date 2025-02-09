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Коммерсантъ FM
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Росавиация: ограничения в петербургском аэропорту Пулково сняты

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации. Ограничения были сняты в 8:15 по мск.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушли четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу», — добавили в органе. Прием и выпуск самолетов были ограничены в 6:55 мск для обеспечения безопасности полетов.

В 8:46 мск Росавиация сняла аналогичные ограничения в нижегородском аэропорту Стригино. Там прием и выпуск самолетов были ограничены в 4:40 мск.

Утром 9 февраля в районе 7:00 мск ВС РФ сбили один украинский БПЛА над территорией Ленинградской области. Всего над Россией перехвачено более 30 беспилотников. 

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