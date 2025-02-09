Спасатели на Сахалине не могут подойти к севшему на мель судну из-за шторма

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что спасатели и водолазы не могут подойти к севшему на мель судну из-за сильного шторма. Оперативный штаб держит постоянную связь с экипажем.

«В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия»,— написал Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Ранее в Невельском районе Сахалина на мель село иностранное судно. Под каким флагом оно шло, не уточняется. На борту находятся 20 человек экипажа. Разлива топлива не зафиксировано. В Невельском районе введен режим повышенной готовности.