На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Невельском районе введен режим повышенной готовности. Ранее у берега Сахалина на мель село иностранное грузовое судно. Господин Лимаренко отметил, что разлива топлива не зафиксировано.

«Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности»,— написал Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Создан оперативный штаб. Его возглавил зампред правительства региона Алексей Римша. Как добавил губернатор, мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство.

Управление МЧС по Сахалинской области ранее сообщало, что на судне находятся 20 человек экипажа. Под каким флагом шло судно и что именно оно перевозило, не уточняется.