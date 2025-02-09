Хинштейн рассказал о точечной выдаче жилищных сертификатов и борьбе с мародерами

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что власти региона планируют проработать возможность точечной выдачи жилищных сертификатов для жителей, эвакуированных из приграничья. Он также предложил создать горячую линию, на которой можно будет сообщить о случаях мародерства в приграничных районах.

«Проработаем возможность точечной выдачи сертификатов, отталкиваясь от возможности предоставления нашими военными фото- и видеофиксации разрушений. Это нужно, чтобы определить единичные случаи разрушения в тех селах и деревнях, где степень разрушений сегодня составляет ниже 80%»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале по итогам встречи с жителями приграничья.

Как добавил врио главы региона, еще в ноябре власти Курской области сформировали «бескомиссионный список» из 154 населенных пунктов. Их жителям выдают жилищные сертификаты, даже если дома не разрушены. По словам Александра Хинштейна, в список добавили восемь населенных пунктов. Расширение перечня продолжится.

С 6 августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины. 5 февраля Александр Хинштейн встретился с президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что поручит правительству выделить средства для дополнительной компенсации жителям Курской области, которые лишились жилья.

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