Путин пообещал дополнительные выплаты пострадавшим от ВСУ в курском приграничье

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Господин Хинштейн рассказал президенту о мерах поддержки жителей курского приграничья, а также о том, как проходит восстановления пострадавшей инфраструктуры в регионе. Господин Путин заявил, что поручит правительству разработать программу восстановления Курской области.

«Что касается программы восстановления приграничья — полностью согласен, такое поручение правительству будет дано, и прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу — восстановление приграничья — проработать»,— сказал президент. Видео со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Также глава государства сообщил, что в ближайшее время поручит правительству выделить дополнительные компенсации жителям региона, которые потеряли имущество. Действующую компенсацию в 150 тыс. руб. Владимир Путин назвал недостаточной, согласившись с господином Хинштейном. «Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы»,— сказал господин Путин.

Александр Хинштейн также напомнил президенту про свой законопроект о возвращении земельных участков жителям приграничья, которые получили жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья. Врио губернатора говорил, что земля должна оставаться за гражданами даже после получения сертификата и покупки нового жилья. Глава государства назвал инициативу обоснованной. Кроме того, Александр Хинштейн предложил ввести льготную ипотеку в Курской области по аналогии с дальневосточной. Владимир Путин поддержал предложение.