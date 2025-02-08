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Коммерсантъ FM
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Путин поручил оказывать плановую медицинскую помощь бездомным

Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать порядки и стандарты оказания медицинской помощи, предусмотрев ее и для лиц без определенного места жительства. Бездомные смогут получить помощь «по месту их пребывания» даже в том случае, если у человека нет регистрации и документов.

Это следует из списка поручений, которые господин Путин дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ответственным лицом за выполнение поручения президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Срок исполнения — 1 июля 2025 года.

В 2023 году в России умерли 57,5 тыс. людей, которые живут на улице. Это 3,3% от всех смертей в стране, следует из расчетов благотворительной организации «Ночлежка». Самый высокий «индекс смертности» бездомных зафиксирован в Краснодарском крае, в пятерку регионов по смертности также вошли Санкт-Петербург, Магаданская область, Московская область и Москва. В среднем бездомные умирают почти на 20 лет раньше остальных россиян.

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