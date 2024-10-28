Эксперты «Ночлежки» впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных в России

Благотворительная организация «Ночлежка» и платформа открытых данных «Если быть точным» проанализировали данные Росстата и впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных по регионам. Всего в России в 2023 году умерли 57,5 тыс. бездомных. На граждан без указания адреса пришлось 3,3% всех смертей в стране. Три четверти (73%) умерших бездомных — это мужчины.

Авторы исследования (есть у «Ъ») рассчитали «индекс смертности», который складывается из трех показателей:

Доля смертей бездомных в общем числе смертей.

Разница в медианном возрасте смерти бездомных и остального населения.

Отношение шансов того, что смерть наступила от 1) внешних причин, 2) болезней органов пищеварения и 3) болезней органов дыхания, 4) инфекций и паразитарных болезней.

В прошедшем году самый высокий «индекс смертности» бездомных среди российских регионов зафиксирован в Краснодарском крае — он составил 14,04. Также в пятерку регионов с высокими индексами вошли Санкт-Петербург (2,73), Магаданская область (2,55), Московская область (2,01) и Москва (1,76).

Согласно анализу, в среднем бездомные умирают почти на 20 лет раньше остальных россиян. Медианный возраст смерти бездомных — 53,7 года, в то время как у остальных людей — 73,1. Из исследования следует, что в Москве в прошлом году умерло более 5 тыс. бездомных людей. В Санкт-Петербурге смертность бездомных выросла в полтора раза: 1532 человека в 2023 году против 1005 — в 2022-м.