СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в здании Электрозавода

После пожара на Электрозаводской улице Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщал источник «Ъ», десять человек отравились угарным газом в ходе происшествия, трое были госпитализированы.

Точная причина возгорания еще неизвестна, предполагается, что это произошло из-за короткого замыкания. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза, рассказала пресс-служба СКР. Виновному может грозить до шести лет лишения свободы.

Тем временем пожарные продолжают тушить огонь в здании Электрозавода. В 20:55 МЧС заявило, что пожар был локализован на 300 кв. м. Пожарные спасли из горящего здания 90 человек, для того чтобы эвакуировать людей с верхних этажей, потребовалось установить подъемные механизмы. Еще 120 человек выбрались из здания самостоятельно. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.