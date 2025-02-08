В здании «Электрозавода» в Москве произошел пожар

В административном пятиэтажном здании на востоке Москвы произошел пожар, сообщает ГУ МЧС. Горит бывшее здание «Электрозавода». Пожарные спасли 90 человек. Еще 120 выбрались из здания самостоятельно. Как сообщил источник «Ъ», порядка 10 человек отравились угарным газом, трое госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Для эвакуации людей с верхних этажей спасатели установили подъемные механизмы. Изначально пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности, однако вскоре, по данным источника ТАСС, ранг возгорания повысили до четвертого.

Сведений о пострадавших нет, заявили в МЧС. Тушение огня продолжается: на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).