Несколько российских банков понизили ставки по вкладам

Крупные банки в России снижают ставки по вкладам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные кредитных организаций. ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев — 22,6% (вместо 23%) годовых.

В числе других снизивших ставки банков:

Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта (п. п.), максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев — 22,5% (вместо 23%) годовых;

Сбербанк снизил ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев на 0,75 п. п., максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской — 22,25% годовых (вместо 23%);

Альфа-банк снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5–1 п. п.;

«Абсолют банк» понизил ставки по классическому вкладу на 0,25 п. п., максимальная доходность по вкладам на шесть месяцев — 22,5%, на три месяца — 22%.

Повысил ставки только один банк — «Дом.РФ». В его пресс-службе сообщили, что с 3 февраля повышена доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» почти на всех сроках размещения, максимальная ставка при открытии депозита на шесть месяцев — 23,2%.

20 декабря 2024 года совет директоров Центробанка (ЦБ) оставил ключевую ставку на ее пиковом значении 21% после трех раундов повышения (в июле, сентябре и октябре). На следующей неделе, 14 февраля, планируется очередное заседание ЦБ по ключевой ставке.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Центробанк намекнул на ужесточение».