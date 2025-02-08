Гендиректор Oppo показал самый тонкий складной смартфон

Гендиректор Oppo Пит Лау опубликовал изображения готовящегося к презентации складного смартфона Oppo Find N5. Пит Лау акцентировал внимание на минимальной складке дисплея. Ожидается, что новинку представят 20 февраля, хотя точная дата пока не объявлена.

Смартфон, вероятно, будет сопоставим по размерам с Samsung Galaxy Z Fold. Корпус защищен по стандартам IPX9/IPX8/IPX6, что значительно превышает уровень защиты предшественника. Ожидается, что Find N5 получит процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор 5600 мА•ч, быструю зарядку 80 Вт и беспроводную 50 Вт.

Ранее Oppo представила защищенный смартфон A5 Pro. Также компания анонсировала новый доступный смартфон Oppo A3 с поддержкой 5G, но без разъема для наушников и возможности оплаты NFC.

Евгений Федуненко