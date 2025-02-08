ИИ от DeepSeek стал вторым по популярности после ChatGPT в мире

Модель искусственного интеллекта (ИИ) от DeepSeek за 20 дней после запуска набрала свыше 20 млн активных пользователей. По данным сервиса TrendForce, модель заняла второе место в мире после ChatGPT и по популярности обошла китайских конкурентов.

К 31 января аудитория DeepSeek достигла 22,15 млн человек в день — это 41,6% уровня ChatGPT. В Китае сервис стал популярнее Doubao, у которого 17 млн пользователей. В Apple App Store приложение с чат-ботом от DeepSeek заняло первое место в 157 странах, а его сайт за неделю обошел по посещаемости Google Gemini.

Ранее DeepSeek ограничила доступ к ИИ-моделям из-за повышенной популярности. Также в приложении «Яндекса» «Шедеврум» появилась возможность протестировать генератор картинок от DeepSeek под названием Janus-Pro-7B.

Евгений Федуненко