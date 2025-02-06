В приложении «Шедеврум» дадут протестировать генератор картинок от DeepSeek

Российская компания «Яндекс» добавила в приложение «Шедеврум» визуальную модель Janus-Pro-7B от китайской компании DeepSeek. Пользователи смогут опробовать ее на смартфонах на Android и iOS до конца марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Нейросеть доступна наряду с моделями YandexART и развернута на серверах «Яндекса» — это обеспечит безопасное хранение данных. Пользователи смогут генерировать, сохранять и скачивать изображения, а также поделиться ими с друзьями.

По словам руководителя «Шедеврума» Николая Гаврилова, в компании продолжают развивать собственную модель YandexART, однако хотят дать возможность пользователям опробовать и другие визуальные модели.

Евгений Федуненко