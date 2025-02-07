DeepSeek ограничила доступ к ИИ-моделям из-за повышенной популярности

Китайский стартап DeepSeek, ранее выпустивший сенсационную модель искусственного интеллекта R1, ограничил доступ к API из-за нехватки серверных мощностей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Компания приостановила пополнение API-кредитов и объявила об отмене скидок с 8 февраля. По новому тарифу 1 млн входящих токенов будет стоить 2 юаня (около $0,27), а 1 млн исходящих — 8 юаней ($1,10).

С конца января спрос на сервисы DeepSeek резко вырос после запуска AI Assistant, конкурирующего с ChatGPT. В США возникли подозрения, что компания могла обойти экспортные ограничения, закупая ИИ-ускорители Nvidia через Сингапур.

Подробнее о новой китайской модели искусственного интеллекта — в материале «Ъ» «DeepSeek начинает и не сдается»

Евгений Федуненко