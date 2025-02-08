В Свердловской области температура поднимется до +2° в конце недели

В конце недели температура воздуха в Свердловской области поднимется до +2°, следует из данных Уральского Гидрометцентра. Ранее синоптики прогнозировали температуру воздуха 8 февраля в -9°…-14° ночью и в 0°…-7° днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области в воскресенье, 9 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах — изморозь и туман. Температура ночью составит -3°...-13°, днем — +2°...-3°. Ожидается западный, северо-западный ветер 4-9 м/c.

В понедельник, 10 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — -2°...-12°, днем — +2°...-3°. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с.

Во вторник, 11 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит -4°...-14°, днем — -3°...-8°. Ветер будет северо-западный 5-10 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 9 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура ночью составит -8°...-10°, днем — 0°...-2°. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с.

В понедельник, 10 февраля будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит -2°...-4°, днем — около 0. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с.

Во вторник, 11 февраля будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит -4°...-6°, днем — -3°...-5°. Ветер будет северо-западный 5-10 м/c.

Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что январь в Свердловской области был теплее нормы в среднем на 5°-7°. Средняя месячная температура составила -6°...-10°, на крайнем севере до -15°.

Василий Алексеев