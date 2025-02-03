Январь в Свердловской области был теплее нормы в среднем на 5°-7°

Прошедший январь в Свердловской области отметился избыточным количеством осадков и очень теплой погодой — средняя месячная температура составила -6..-10°, на крайнем севере до -15°, что на 5-7° выше нормы, передает Уральский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В первой и второй декаде на Среднем Урале было теплее нормы на 5-10°, в третьей на 2-3° — таким образом, январь 2025 года в регионе оказался на третьем месте после январей 2007 и 1949 годов, а в Екатеринбурге со средней температурой -6,5° — на втором после 2007 года. Суточный максимум в области в области составлял +2..+4°, а самыми холодными днями стали 22, 23, 26 января — в эти дни наблюдалась температура -24..-30°, на крайнем севере Свердловской области местами -36°.

Напомним, в Екатеринбурге ожидается похолодание к концу недели, тепло начнет отступать уже в понедельник: 3 февраля прогнозируется -1° днем.

Ирина Пичурина