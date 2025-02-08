Константинов: в Крыму сформируют новый список объектов под национализацию
Крым решил национализировать имущество «украинских олигархов»
Власти Крыма составят новый список объектов, подлежащих национализации, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов. Речь идет об объектах, принадлежащих «украинским олигархам» или враждебно настроенным к РФ гражданам.
Владимир Константинов
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По словам господина Константинова, «ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется». «Эта работа не только наш моральный долг, она приносит реальную помощь экономике республики»,— заверил парламентарий.
В ноябре 2024 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что продажа национализированного имущества принесла в бюджет региона более 4,5 млрд руб. По его словам, за последние два года было национализировано около 3,5 тыс. объектов «врагов России и Крыма». 50 млн руб. из вырученных средств выделили на благоустройство дворовых территорий в крымском городе Белогорске.
В список подлежащего национализации имущества включили в том числе имущество бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и украинской певицы Джамалы. В прошлом году крупнейший поставщик газа в Севастополе тоже перешел в госсобственность.