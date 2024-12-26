В Крыму благоустроят дворы за счет национализированного имущества украинцев

На благоустройство дворовых территорий в крымском городе Белогорске потратят 50 млн руб., которые были получены от национализации имущества украинских граждан. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Для благоустройства дворовых территорий в городе Белогорске в первом квартале 2025 года будет выделено 50 млн руб. из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил крымчан за своевременное внесение взносов на капремонт многоквартирных домов. По словам главы РК, это важное условие для организации дальнейшей работы.

Ранее власти республики сообщили, что за последние два года национализировали порядка 3,5 тыс. объектов «врагов России и Крыма». Продажа этих активов принесла бюджету региона свыше 4,5 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь