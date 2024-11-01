Крым заработал 4,5 млрд рублей на продаже национализированных активов

Продажа национализированного имущества в Крыму принесла в бюджет региона свыше 4,5 млрд руб., сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, за последние два года в Крыму национализировали порядка 3,5 тыс. объектов «врагов России и Крыма». Кого именно господин Аксенов имеет в виду, не уточняется.

«За аренду этого имущества в бюджет региона поступило более 392 млн руб.. Из них 75% — в нынешнем году. В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд руб.»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя решение властей Финляндии арестовать российские государственные активы на €4 млрд, заявил, что в ответ на это в Крыму поищут и национализируют «что-нибудь связанное с Финляндией».

Александр Дремлюгин, Симферополь