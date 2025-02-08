На счета поставили блок

Мигранты жалуются на блокировку банковских карт. 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц, куда вносят данные незаконно проживающих в стране иностранцев. С тех пор сотни легальных мигрантов пожаловались на невозможность пользоваться личными и бизнес-счетами. По их словам, от неприятностей не спасает ни вид на жительство, ни собственный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с пострадавшими:

«Пошел в МВД, говорю: "Может, дадите мне какую-то справку? Я ее в банке покажу". Они ответили, что в кредитной организации и так должны увидеть, что мои данные в реестре отсутствуют, их там больше нет. Я вернулся домой, дозвонился в банк, так что теперь по большому счету остается только ждать. Вчера в реестре я значился, сегодня меня там нет. Кто знает, может быть, завтра опять там окажусь. На данный момент хочется просто получить доступ к своим деньгам. И потом, наверное, на протяжении пары месяцев точно параноидально буду жить только с наличными. Не хочу пока что ничего оставлять на карте». «Банк, в общем, особо никаких объяснений не давал. То есть они, по-моему, вообще не очень были в этом заинтересованы. Просто сказали: "Езжайте в МВД". Это реально пугает, потому что ты не знаешь, что такого натворил ужасного, что тебе буквально заблокировали счет. Несколько часов я очень сильно нервничал. Но поскольку выяснилось, что это массовая проблема, как-то напряжение стало меньше. Надеюсь, что все обойдется». «Я в России с 2016 года. Сперва учился, потом на основе этого диплома получил разрешение на временное проживание, затем — вид на жительство. У меня ИП, занимаюсь малым бизнесом. Вечером 5 февраля я получил сообщение, что счета заблокированы. На следующий день я обратился в отделение УФМС по месту своей регистрации. Там проверили по базе — никаких нарушений нет. Сказали просто подождать. Может, какая-то ошибка. Я отправил обращение в "Точка-банк", где обслуживаюсь как ИП. При этом в "Сбере" я не заблокирован, Альфа-банк тоже работает. Потом я проверил информацию на "Госуслугах", а там я числюсь в реестре. Буквально час назад я получил от банка, что ограничения сняты».

По итогам проверок в реестре контролируемых лиц уже находится более 7 тыс. человек. 55,5 тыс. иностранных граждан не включены в список, рассказали в МВД. Тем, кто считает, что попал туда по ошибке, необходимо получить официальный ответ ведомства для доступа к собственным средствам, заметила руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова:

«Самое правильное мигранту в этой ситуации задать службе поддержки вопрос о том, по какой причине у него заблокирован доступ в онлайн-банк. Ведь, помимо того, что человек значится в реестре и из-за этого не может снять деньги, у него судебные приставы могут арестовать счета, если есть какие-то неоплаченные долги. Поэтому сначала нужно получить письменный ответ от банка, что причина блокировки именно в том, что клиент находится в реестре контролируемых лиц. После этого, если человек знает, что он не ничего нарушал и находится легально на территории России, то он уже может подавать запрос через форму личного обращения на сайте МВД с просьбой уточнить его правовой статус и объяснить причину, по которой он оказался в этом списке. Этот формат хорош тем, что заявитель всегда получает письменный ответ госоргана, который может кому-то предъявить, пойти с этим документом, например, в тот же банк и сказать: "Я получил ответ от МВД, меня внесли туда ошибочно. Разблокируйте мне доступ".

Скорее всего, сейчас просто некий переходный период, когда разные ведомства пытаются состыковать действия друг с другом. Возможно, стоит хотя бы пять-семь дней подождать, если позволяют обстоятельства, и ситуация урегулируется сама собой. Пройдут обновления во всех системах МВД и банков, и они обменяются какими-то регламентами».

Лица, попавшие в реестр, будут находиться в России в рамках правового статуса «Режим высылки» и не смогут регистрироваться в качестве ИП, а также покупать и регистрировать недвижимость и автомобили, заключать брак и открывать счета в банках.

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Юлия Савина