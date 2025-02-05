Какие ограничения для мигрантов вступили в силу 5 февраля

Вводится публичный электронный реестр контролируемых лиц МВД РФ, в который будут попадать мигранты, совершившие правонарушение или нелегально пребывающие в РФ. Им будут запрещены свободное перемещение по РФ, покупка недвижимости и транспортных средств, управление автомобилями, оформление кредитов и новых банковских счетов. Также устанавливается лимит на трату средств с существующих счетов — не более 30 тыс. руб. в месяц.

Новым приказом Минюста РФ предусматривается отказ в регистрации брака иностранцу или с иностранцем в случае, если он внесен в реестр.

Попавшие в реестр иностранцы, которые не находятся в спецучреждениях для мигрантов, СИЗО или колониях, обязаны присылать в МВД сведения о своем местонахождении. Остальным необходимо информировать полицию о месте пребывания, датах планируемого выезда из России или препятствующих этому обстоятельствах. За неоднократные нарушения норм предусмотрена депортация.

Сотрудники МВД РФ теперь могут самостоятельно принимать решение о выдворении иностранцев из РФ за нарушения, предусмотренные КоАП РФ. При депортации несовершеннолетних иностранцев из РФ будут высылаться и их законные представители.