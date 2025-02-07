Концессионеры наберутся опыта

«Зависший» на два года в Госдуме законопроект об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ наконец подготовлен ко второму чтению. Документ прописывает обязательность наличия у них опыта эксплуатации объектов «коммуналки», вводит норму о внесении задатка для участия в конкурсе на заключение соглашения, а также устанавливает запрет на участие бюджетных учреждений в концессиях. Ко второму чтению в проект добавлены положения, расширяющие список оснований для разрыва соглашений и позволяющие штрафовать концессионеров за нарушение сроков создания объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Укладка труб водоснабжения в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Укладка труб водоснабжения в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госдума готова вернуться к рассмотрению законопроекта, предусматривающего введение новых требований к концессионерам в сфере ЖКХ,— он был внесен правительством и одобрен в первом чтении еще в 2022 году (см. “Ъ” от 14 июня 2022 года). Сейчас комитет Госдумы по экономической политике подготовил документ ко второму чтению, оно запланировано на 12 февраля. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что принимали участие в доработке проекта, дополнительно он прорабатывался и с регионами. В ведомстве надеются, что поправки повысят качество концессий в сфере ЖКХ и интерес инвесторов к ним, обеспечат защиту потребителей и позволят усилить контроль за исполнением инвестиционных обязательств.

В частности, законопроект запрещает участие в концессиях государственным и муниципальным унитарным предприятиям, а также бюджетным учреждениям.

Такие организации по своей сути не являются частными инвесторами и не могут быть второй стороной соглашения с государством. Одновременно вводятся требования к опыту потенциальных концессионеров: в проектах ЖКХ в населенных пунктах с числом жителей от 100 тыс. до 500 тыс. человек потребуется опыт эксплуатации подобных объектов от двух лет, в более крупных — от трех. Предусматривается, что участвующий в конкурсе инвестор должен предоставить задаток в размере до 5% предельного размера расходов на создание или реконструкцию объекта. В случае отзыва заявки до победы в конкурсе или уклонения от заключения соглашения задаток не возвращается. Это позволит отбирать финансово стабильных участников рынка.

Среди поправок ко второму чтению — расширение списка существенных нарушений, из-за которых соглашение может быть расторгнуто судом. Добавляется неисполнение по вине концессионера предусмотренных соглашением основных мероприятий, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов. Вводится возможность взыскания неустойки или штрафа за нарушение срока создания или реконструкции объекта по вине инвестора.

GR-директор ГК «Росводоканал» Сергей Кржановский оценивает законопроект положительно, по его словам, часть поправок направлены на ужесточение ответственности концессионеров, но в целом эти меры обоснованы. Принятие закона, полагает он, повысит качество участников рынка и сократит число «нулевых псевдоконцессий». В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, впрочем, отметили, что в ЖКХ «очередей из инвесторов нет, поэтому любое ужесточение контроля чревато снижением интереса к отрасли». В частности, предупреждают в ассоциации, положение о ненадлежащем выполнении плановых показателей надежности и энергетической эффективности может стать ловушкой для любого потенциального инвестора — на практике фактическое состояние передаваемых объектов отличается в худшую сторону от отраженных в документах, а выясняется это уже после подписания соглашения и проведения аудита.

Директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева отмечает, что запрет на участие в концессиях бюджетных учреждений и унитарных предприятий (эта правка распространяется на соглашения во всех отраслях) сделает рынок «более частным», но с другой стороны — не увеличит привлечение частных инвестиций. «У муниципалитетов нет достаточных средств для привлечения частных инвесторов и возможности повышать тариф, в связи с чем они вынуждены заключать концессии с унитарными предприятиями, чтобы формально выполнить предписания контролирующих органов»,— поясняет она.

Евгения Крючкова