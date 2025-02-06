Дональду Туску вменяют госпереворот

В давнем противостоянии ныне правящей в Польше либеральной коалиции и находящейся сейчас в оппозиции консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) наметился новый поворот. Глава конституционного суда Польши, верный сторонник прежних властей, объявил о начале уголовного расследования в отношении премьера Дональда Туска и его соратников по обвинению в «государственном перевороте» в составе организованной группы. Лидер ПиС Ярослав Качиньский такое решение приветствовал. Премьер Туск этот шаг оппонентов попросту высмеял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Громкие обвинения в отношении премьер-министра Дональда Туска, некоторых министров правительства, спикеров обеих палат парламента, а также различных судей и прокуроров были выдвинуты главой конституционного суда (КС) Польши Богданом Свенчковским в среду. В своем заявлении он обвинил их ни много ни мало в том, что они действуют «в составе организованной преступной группы... с целью изменения конституционной системы Польши».

В частности, посчитал Свенчковский, Туск сотоварищи всячески ограничивают и подрывают как деятельность самого КС, так и Национального совета магистратуры и Верховного суда Польши.

«Факт того, что в Польше происходит государственный переворот, ясен и очевиден. Конечно, это не государственный переворот с выводом армии на улицы… это ползучий, системный государственный переворот. Это пресловутое злоупотребление исполнительной и законодательной ветвями власти своими полномочиями по отношению к судебной системе и другим конституционным институтам. Это использование различного рода преимуществ, преступных угроз, в том числе путем предотвращения выделения средств на функционирование КС, что является нарушением закона и конституции»,— бросил в лицо властям господин Свенчковский.

Отметим, что в годы правления в Польше «Права и справедливости», ныне находящейся в оппозиции, Богдан Свенчковский занимал должность заместителя министра юстиции, а затем был назначен старшим прокурором. Главой КС он стал только в январе — его назначил на эту должность лично президент Анджей Дуда, сторонник прежних властей. Кроме того, в годы своего правления ПиС перестроила судебную систему таким образом, что как конституционный суд, так и Верховный суд оказались под контролем лояльных консерваторам людей.

Это дало нынешнему правительству Дональда Туска во главе с партией «Гражданская платформа» основания считать КС в его нынешнем составе нелегитимным из-за присутствия там судей, незаконно назначенных на свои посты в годы правления ПиС. Причем правомочность такой позиции признали и несколько польских и европейских судов.

В тот же день Богдан Свенчковский сообщил, что по факту выдвинутых обвинений заместитель генерального прокурора Михал Островский, к слову, еще один ставленник ПиС, начал расследование предполагаемых преступлений: государственного переворота и атак на конституционный орган.

Первая статья предусматривает тюремное заключение сроком от 10 лет до пожизненного заключения, вторая — грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет.

Отметим, что расследование было поручено заместителю генпрокурора не случайно: генпрокурор Польши Адам Боднар, являющийся одновременно министром юстиции, сам стал объектом обвинений наряду с другими высокопоставленными соратниками Дональда Туска.

Лидер ПиС Ярослав Качиньский, что неудивительно, приветствовал действия главы конституционного суда, отметив, что с момента прихода к власти правительство Туска «незаконно захватило» общественные СМИ и национальную прокуратуру, а также препятствует функционированию судебных органов.

А вот главный фигурант громкого дела, по сути, высмеял все предъявленные обвинения

Вечером в среду Дональд Туск разместил в соцсети Х видеозапись своей игры в пинг-понг, на которой слышно, как кто-то говорит ему: «Слушайте, Качиньский говорит, что вы совершили государственный переворот». На что польский премьер, не прерывая игры, смеясь, заявляет: «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже».

Нынешний инцидент стал далеко не первым случаем, когда действующее правительство, возглавляемое партией «Гражданская платформа», с одной стороны и чиновники, оставшиеся верными бывшей партии власти, с другой устраивают громкие разбирательства.

Один из первых эпизодов, заставивших заговорить об остром конституционном кризисе в Польше, стал арест в январе прошлого года бывшего главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Они были депутатами Сейма от ПиС, но были лишены депутатских мандатов, и их арест был произведен по решению суда, несмотря на помилование в 2015 году этих политиков президентом Дудой.

В январе нынешнего года борьба двух противоборствующих политических лагерей затронула национальную прокуратуру. Глава Минюста Адам Боднар счел, что занимавший пост национального прокурора Дариуш Барски был незаконно назначен на эту должность в 2022 году при правительстве ПиС, и назначил исполняющим обязанности национального прокурора Яцека Билевича. Позднее на замещение должности был проведен конкурс, по результатам которого Дональд Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка. Сам Барски при этом отказался покидать свой пост, в чем был поддержан Анджеем Дудой. Последний заявил, что Барски не был отправлен в отставку в соответствии с действующим законодательством, согласно которому премьер должен заручиться согласием президента, а этого сделано не было.

Наталия Портякова