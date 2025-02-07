В воронежском Отрадном хотят возвести ЖК «Матрешка» за 3,2 млрд рублей

ООО специализированный застройщик «Семья» планирует к середине 2027 года построить два десятиэтажных дома в поселке Отрадное Новоусманского района Воронежской области. Проектная стоимость нового жилого комплекса, получившего название «Матрешка», составляет 3,2 млрд руб. Генеральным подрядчиком выступит ООО СЗ «Чистый Ручей». Это следует из проектной декларации, опубликованной на сайте Единой информационной системы в сфере жилищного строительства.

Площадь каждого дома составит 23,2 тыс. кв. м, в каждом из них будет по 224 квартиры. На придомовой установят две детские площадки, велосипедные дорожки, а также по одной площадке для занятий спортом и сбора мусора. Парковка около объектов рассчитана на 56 гостевых машино-мест.

Дата выдачи ключей запланирована на 30 июня 2027 года. Квартиры планируют продавать через эскроу-счета.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Семья» было зарегистрировано в Воронежской области в 2015 году для ведения деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 1,3 млн руб. Директором является Андрей Красавин, ему же принадлежит 95% компании. Оставшиеся 5% у Валерия Красавина. Выручка в 2023 году составила 110 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб. Андрею и Валерии Красавиным в аналогичных долях принадлежит ООО СЗ «Чистый Ручей», в котором господин Красавин тоже занимает должность директора. Компания была зарегистрирована в Воронежской области в 2014 году для ведения деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 109,4 млн руб. В 2023 году выручка компании составила 19 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское ООО СЗ «СФЧ-Центр» планирует к концу 2027 года построить 17-этажный жилой дом в центре Воронежа. Проектная стоимость объекта составляет 681,7 млн руб.

Анастасия Колпачева