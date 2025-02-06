В центре Воронежа хотят построить многоэтажку за 682 млн рублей

ООО СЗ «СФЧ-Центр» планирует к концу 2027 года построить 17-этажный жилой дом на улице Ленина, 58 в Воронеже. Проектная стоимость объекта составляет 681,7 млн руб. Генеральным подрядчиком выступит ООО «Стройфинанс-Черноземье». Это следует из проектной декларации, опубликованной на сайте Единой информационной системы в сфере жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из проектной декларации Фото: из проектной декларации

В декларации указано, что общая площадь монолитно-кирпичного дома составит 10,9 тыс. кв. м. Количество квартир — 91, из которых 48 будут однокомнатными, 36 — двухкомнатными, пять — трехкомнатными, по одной — четырехкомнатной и пятикомнатной. Высота потолков составит от 3,02 до 3,47 м. В единственном подъезде установят пассажирский и грузовой лифты. На придомовой территории поставят спортивную и детскую площадки, а также контейнеры для сбора мусора. Парковка около дома рассчитана на 62 автомобиля, а также — на два гостевых места.

Выдача ключей запланирована на 5 июня 2028 года. Квартиры планируется продавать в частности с помощью договоров долевого участия.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «СФЧ-Центр» было зарегистрировано в Воронежской области в 2024 году для ведения деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Илья Кантария. Александру Подольскому принадлежит 51% компании, еще 29% — Сергею Рябчинскому. Оставшимися 20% владеет Саркис Багерян. Господинам Подольскому, Рябчинскому и Багеряну в аналогичных долях принадлежит ООО «Стройфинанс-Черноземье». Кроме того, Саркис Багарян является директором этой компании. Компания была зарегистрирована в Воронежской области в 2004 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. В 2023 году выручка компании составила 48 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб.

В конце января структура воронежской строительной компании «Выбор» (принадлежит депутату облдумы Александру Цыбаню) победила в аукционе на право комплексного развития территории в «квартале мойщиков» в облцентре. Стоимость контракта составила 108 млн руб. В торгах также участвовал крупнейший застройщик региона — Домостроительный комбинат (основатель — сенатор Сергей Лукин). «Выбору» предстоит расселить 68 малоэтажных многоквартирных домов, а взамен построить почти 200 тыс. кв. м жилья, два детсада и спроектировать новую школу после сноса старой.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева