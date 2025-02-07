Премьер Польши анонсировал план депортации мигрантов, нарушающих законы ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польское правительство в ближайшие дни представит план депортации мигрантов, нарушающих законодательство Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kuba Stezycki / Reuters Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Любой, кто находится в Польше, пользуется нашим гостеприимством и грубо нарушает закон, будет депортирован из Польши»,— сказал Дональд Туск журналистам (цитата по AFP).

По словам Дональда Туска, над «планом быстрого реагирования на организованную преступность и насильственные преступления, совершаемые иностранцами», который будет представлен в ближайшие дни, работают Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Премьер отметил, что «в последнее время появилось слишком много случаев, которые свидетельствуют о том, что, если закрывать глаза на такие вещи, последствия будут печальными». «В ближайшие дни будут решительные действия, которые ограничат преступность, если говорить о мигрантах и иностранцах, находящихся в Польше»,— заверил господин Туск.

В октябре Польша ужесточила миграционное законодательство, приостановив предоставление убежища тем, кто пересек польскую границу с территории Белоруссии. Незадолго до этого пограничный контроль с соседними странами ввела Германия, а другие страны ЕС — Франция, Дания, Швеция, Австрия, Италия и Словения — частично последовали ее примеру. Эти решения были приняты на фоне недовольства избирателей притоком мигрантов и роста популярности крайне правых политических сил в Европе.

Подробнее о миграционной политике Польши — в материале «Ъ» «Дальше — Польша».

Анастасия Домбицкая