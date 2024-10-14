Дальше — Польша

В Евросоюзе случился очередной бунт вокруг приема мигрантов. На этой раз в роли возмутителя спокойствия выступила Польша. В выходные ее премьер Дональд Туск сообщил, что в ближайшие дни Варшава временно приостановит право на убежище для тех, кто попадает в страну из соседней Белоруссии. Свое решение польские власти мотивируют тем, что, как и три года назад, Москва и Минск якобы намерено используют мигрантов в попытке дестабилизировать ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

Польша временно запретит беженцам просить убежища в стране после пересечения границы с соседней Белоруссией. Такое положение войдет в новую миграционную стратегию, которую премьер Дональд Туск намерен обнародовать на заседании правительства 15 октября, о чем он сам и заявил в минувшие выходные на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве. «После принятия этой миграционной стратегии мы сократим нелегальную миграцию в Польше до минимума. Мы искореним те практики, которые де-факто ущемляют польские интересы, которые нарушают безопасность поляков и польского государства»,— пообещал господин Туск. И тут же добавил, что потребует «признания этого решения в Европе».

Ответив на вопрос, что делать, польский премьер разъяснил, и кто, по его мнению, виноват в том, что Варшаве приходится быть «абсолютно жесткой и беспощадной» в отношении нелегальной миграции.

«Мы прекрасно знаем, как это используют (Александр.— “Ъ”) Лукашенко, (Владимир.— “Ъ”) Путин, контрабандисты, торговцы людьми, как это право на убежище используется прямо против сути права на убежище»,— заявил польский лидер, обвинив Россию и Белоруссию в причастности к «заброске» нелегалов в Польшу для ее дестабилизации.

Три года назад на польско-белорусской границе уже случался миграционный кризис, когда за один только август 2021 года в Польшу со стороны Белоруссии попытались нелегально прорваться в восемь раз больше выходцев с Ближнего Востока и Африки, чем за весь 2020 год. Тогда Варшава также обвинила в этом власти России и союзной ей Белоруссии. Москва и Минск эти обвинения категорически отвергли.

Для предотвращения прорыва нелегалов в Польшу власти этой страны в 2022 году возвели на границе с Белоруссией 190-километровый металлический барьер, а в мае этого года выделили €2,3 млрд для дополнительного укрепления границы с восточным соседом. Приток нелегалов уменьшился, однако не сошел на нет: за нынешний неполный год в Польше было зарегистрировано уже более 26 тыс. попыток нелегального проникновения из Белоруссии.

Но если раньше большинство из тех, кому удалось пересечь границу, направлялись дальше на запад, чаще всего в Германию, то в последний год все больше мигрантов стали искать убежища в самой Польше.

По данным польского Управления по делам иностранцев, по состоянию на конец сентября 12,3 тыс. человек подали заявления на получение международной защиты в Польше — для сравнения, за весь прошлый год таких набралось 9,5 тыс. человек.

Отметим, что Совет Европы отчасти поддержал выводы Варшавы о причастности Минска к переброске нелегалов в Польшу. В сентябре комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти предупредил о «вызовах, создаваемых инструментализацией миграции и дестабилизирующими действиями белорусских властей на польско-белорусской границе». Впрочем, при этом он покритиковал и польские власти, отметив, что меры Варшавы в отношении потенциальных соискателей убежища «не позволяют в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека» и «подвергают их риску серьезных нарушений прав, защищаемых Европейской конвенцией по правам человека».

Однако с момента вступления в должность главы правительства в прошлом декабре Дональд Туск уже не раз демонстрировал, что никакая критика не заставит его отказаться от проведения жесткой политики в отношении миграции, в чем он, к слову, последовал курсом предыдущего националистического правительства под началом партии «Право и справедливость».

«Мы не собираемся уважать или применять какую-либо европейскую идею, которая... препятствует нашей безопасности»,— дал понять премьер Польши в минувшие выходные, говоря о новом пакте ЕС по предоставлению убежища и миграции, с большими сложностями согласованном в этом году европейскими странами.

При этом схожих бунтарских настроений в ЕС придерживается не одна Варшава. На прошлой неделе Чехия наряду с Польшей потребовала более жестких ограничений в области политики предоставления убежища, чем те, которые предусмотрены в новом пакте ЕС. А Нидерланды и Венгрия ранее и вовсе заявили о намерении добиваться исключений для своих стран из действия этого пакта.

Наталия Портякова