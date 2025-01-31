США подозревают DeepSeek в покупке чипов Nvidia через Сингапур

Американские власти проверяют, не покупал ли китайский стартап DeepSeek микропроцессоры производства Nvidia в обход введенных США ограничений на продажу чипов для технологий искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, специалисты в ФБР полагают, что приобрести продвинутые микрочипы Nvidia и, возможно, использовать их для разработки своей модели R1 DeepSeek мог через посредников в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На запрос Bloomberg в DeepSeek не ответили. В Nvidia агентству заявили: «Мы настаиваем на том, что наши партнеры соблюдают все применимые в данном случае законы, и, если мы получаем какую-либо информацию, опровергающую это, принимаются соответствующие меры». Ранее Nvidia заявляла, что, по ее мнению, DeepSeek не нарушал введенных США ограничений.

Компания DeepSeek анонсировала свой чат-бот R1 в понедельник, заявив, что он не проигрывает западным аналогам по ключевым характеристикам и намного дешевле в разработке. Это привело к резкому падению американских и европейских производителей микрочипов на торгах. В том числе Nvidia потеряла звание самой дорогой компании, когда ее акции упали на 17,3%.

Алена Миклашевская