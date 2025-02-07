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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple ограничится пресс-релизом при анонсе iPhone SE

Американская корпорация Apple представит новый iPhone SE уже на следующей неделе, а в продажу он поступит до конца февраля. Презентация ограничится пресс-релизом — об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Фото: Lucas Jackson / Reuters, Lucas Jackson / File Photo / File Photo / Reuters

Фото: Lucas Jackson / Reuters, Lucas Jackson / File Photo / File Photo / Reuters

Новый iPhone SE внешне будет напоминать iPhone 14, он получит поддержку Apple Intelligence и порт USB-C. Устройство оснастят модемом собственной разработки, процессором A18, увеличенным дисплеем и Face ID.

Стоимость новой модели, вероятно, будет выше цены текущего поколения в $429 из-за обновленного дизайна и новых функций. Apple рассчитывает, что выпуск бюджетного смартфона поможет компенсировать падение продаж, особенно в Китае.

Что известно о планах Apple выпустить iPhone 17 Air — в материале «Ъ FM».

Евгений Федуненко

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