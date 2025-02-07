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Коммерсантъ FM
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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 8–9 февраля

6 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фильм аргентинского режиссера Пабло Агеро «Сент-Экзюпери» и испано-аргентинский фильм ужасов Педро Мартина Калеро «Вопль». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Оставь это ветру
Сент-Экзюпери
Вопль
Дети Леса
Отравленная любовь
Моди: Три дня на крыльях безумия
Братья по нотам
Разбитые сердца
Снег в моем дворе
Самый ценный груз
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Оставь это ветру (R&uuml;zgara Birak, 2025)

Оставь это ветру

  • Режиссер: Энгин Эрден
  • В ролях: Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гёзде Мутлуэр, Серхат Налбантолу
  • Жанр: драма, мелодрама / Турция / 96 мин.
  • В прокате: с 6 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Сам же "Оставь это ветру" режиссера-дебютанта Энгина Эрдена — это совершенно стандартный ромком, причем снятый по западным шаблонам… при желании и эту незамысловатую историю можно было бы растянуть на 160 серий».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Анатолия и физиология».

Сент-Экзюпери (Saint-Exup&eacute;ry, 2024)

Сент-Экзюпери

  • Режиссер: Пабло Агеро
  • В ролях: Луи Гаррель, Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Бенуа Мажимель, Изо, Габен Мальэрб
  • Жанр: драма, приключения, биография / Франция / 98 мин.
  • В прокате: с 6 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Визуально фильм тоже далек от всякой реалистичности. Наряду с величественными пейзажами здесь много приемов, отсылающих к картинам той эпохи, когда происходит действие: крупные планы лиц актеров, сцены, явно снятые в павильоне на фоне нарисованных задников, и, конечно, кадры с героическими летчиками в развевающихся шарфах на фоне пламенеющих закатов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кинопланета людей».

Вопль (El llanto, 2024)

Вопль

  • Режиссер: Педро Мартин Калеро
  • В ролях: Эстер Экспозито, Матильда Олливье, Малена Вилла, Хосе Луис Феррер, Клаудия Росет, Лиа Лоис
  • Жанр: ужасы / Испания, Аргентина, Франция / 107 мин.
  • Слоган: «Последнее, что ты услышишь»
  • В прокате: с 6 февраля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Ему (фильму) приписывают и обличение гендерного насилия, и острую критику семейных отношений, и раскрытие, что бы это ни значило, "генетического кода насилия". Все это, конечно, чушь, и даже не потому, что первой жертвой призрака-мизогина пал тем не менее мужчина. Все гораздо проще. Мартин Калеро снял кино о кино».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В объективе смерти».

Дети леса (Woodwalkers, 2024)

Дети Леса

  • Режиссер: Дамиан Джон Харпер
  • В ролях: Вив Ли Томас, Эмиль Шериф, Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Лилли Фальк, Йохан фон Эрлих
  • Жанр: фэнтези, семейный / Германия, Австрия, Италия / 103 мин.
  • В прокате: с 6 февраля

Кинопрокатчик «Capella Film»: «На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу "Кристалл", где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение».

Отравленная любовь (Poison, 2024)

Отравленная любовь

  • Режиссер: Дезире Носбуш
  • В ролях: Тим Рот, Трине Дюрхольм
  • Жанр: драма / Люксембург, Нидерланды, Германия / 86 мин.
  • В прокате: с 6 февраля

Кинопрокатчик «Парадиз»: «Это история любви двух людей, вновь соединившихся после многих лет разлуки, вызванной трагической случайностью. Их мимолётная и пылкая встреча вновь пробуждает в них болезненные чувства и обиды, но также напоминает о той особенной близости, которую они когда-то испытывали друг к другу, показывая, что продолжать жить можно лишь простив и поняв друг друга».

Моди: Три дня на крыльях безумия (Modi: Three Days on the Wing of Madness, 2024)

Моди: Три дня на крыльях безумия

  • Режиссер: Джонни Депп
  • В ролях: Риккардо Скамарчо, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд, Луиза Раньери, Стивен Грэм
  • Жанр: драма, комедия / Великобритания, Венгрия, Италия, Саудовская Аравия / 110 мин.
  • В прокате: с 30 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Париж, 1916 год. Идет Первая мировая война, поэтому по улицам маршируют солдаты, распевающие "Марсельезу", а прямо на площадях разложены мертвые тела тех, кто уже отвоевался, — можно было бы, конечно, свозить их в морги, как это и происходило в реальности, но как тогда впечатлить зрителей яркими образами? Тут же продают свои картины и скульптуры нищие художники, которые безуспешно пытаются заработать на жизнь искусством. В перерывах же, а чаще прямо в процессе создания шедевров они беспробудно пьют, курят гашиш и сетуют на непонимание публики. Среди них трое друзей — Амедео Модильяни, Морис Утрилло и Хаим Сутин».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Моди на взводе».

Братья по нотам (En fanfare, 2024)

Братья по нотам

  • Режиссер: Эмманюэль Курколь
  • В ролях: Бенжамен Лаверн, Пьер Лоттен, Сара Суко, Жак Боннаффе, Клеманс Массар, Анн Луаре
  • Жанр: драма, комедия / Франция / 103 мин.
  • В прокате: с 30 января

Кинокритик Михаил Трофименков: «Профессионалы, первыми увидевшие "Братьев" в каннской программе "Особый взгляд" в мае 2024 года, уверенно предсказывали их прокатную и критическую судьбу. Дескать, это "популистское" кино вызовет дружное "фи" высоколобых экспертов, зато имеет некоторые шансы заслужить любовь широких народных масс.

Когда же в конце ноября фильм вышел в национальный прокат, он действительно стал одним из зрительских фаворитов. Но специализированные кинотеатры авторского кино по всей стране демонстрировали его с неожиданным энтузиазмом и успехом. И со столь же неожиданным энтузиазмом его привечала интеллектуальная критика».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «"Братья" как по нотам».

Разбитые сердца (L'Amour ouf, 2024)

Разбитые сердца

  • Режиссер: Жиль Леллуш
  • В ролях: Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Малик Фрика, Мэллори Ванек, Ален Шаба, Бенуа Пульворд
  • Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, криминал / Франция, Бельгия / 166 мин.
  • Слоган: «Просто такая сильная любовь»
  • В прокате: с 30 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Календарные 1990-е формально наступают ближе к последней трети почти трехчасового хронометража. Но та самая "лихая" атмосфера чувствуется с первых кадров фильма, и все ее составляющие до боли знакомы российским зрителям. Депрессивный промышленный город где-то в провинции. Градообразующее предприятие (в данном случае порт), на котором горбатится, света белого не видя, 90% населения, и которое неожиданно подвергается приватизации, вызывающей протесты работников. Шныряющее по улицам хулиганье, юное и чуть постарше. Бритые затылки, кожаные куртки, спортивные костюмы "адидас три полоски". Дискотеки с мордобоем. Чистенькие школьницы, заглядывающиеся на неотразимых гопников. Юная любовь, которую на самом интересном месте прерывает уголовное обвинение — конечно же, несправедливое».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Словарь пацана».

Снег в моем дворе (Snowflakes in my Yard, 2024)

Снег в моем дворе

  • Режиссер: Бакур Бакурадзе
  • В ролях: Бакур Бакурадзе, Леван Гоголадзе, Гиорги Бакурадзе
  • Жанр: драма / Россия, Грузия / 113 мин.
  • В прокате: с 30 января

Кинопрокатчик «K24»: «Новая лента Бакурадзе рассказывает о двух друзьях, которые не виделись тридцать лет. Гиви давно живет в Москве, а Леван в Тбилиси. Они нашли друг друга в социальных сетях. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви — кинорежиссер, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живет как бомж. Благодаря вновь возникшему общению, Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной, стороны; а Гиви получает возможность вернуться в родной город детства».

Самый ценный груз (La plus pr&eacute;cieuse des marchandises, 2024)

Самый ценный груз

  • Режиссер: Мишель Хазанавичус
  • Жанр: мультфильм, драма / Франция, Бельгия / 87 мин.
  • В прокате: с 30 января

Кинопрокатчик «Экспонента»: «Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна "поезда смерти", идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него».

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