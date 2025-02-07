Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Париж, 1916 год. Идет Первая мировая война, поэтому по улицам маршируют солдаты, распевающие "Марсельезу", а прямо на площадях разложены мертвые тела тех, кто уже отвоевался, — можно было бы, конечно, свозить их в морги, как это и происходило в реальности, но как тогда впечатлить зрителей яркими образами? Тут же продают свои картины и скульптуры нищие художники, которые безуспешно пытаются заработать на жизнь искусством. В перерывах же, а чаще прямо в процессе создания шедевров они беспробудно пьют, курят гашиш и сетуют на непонимание публики. Среди них трое друзей — Амедео Модильяни, Морис Утрилло и Хаим Сутин».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Моди на взводе».