Анатолия и физиология

На экраны выходит романтическая комедия турецкого режиссера Энгина Эрдена «Оставь это ветру». Главное, чем надеются привлечь зрителя прокатчики — компания «Вольга», поддержанная онлайн-кинотеатром «Иви»,— это звезды популярных сериалов Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в главных ролях, ведь российским зрителям они уже как родные. Юлия Шагельман не видит оснований, почему бы эти надежды не сбылись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поддерживать фильм на плаву в российском прокате будут уже знакомые лица актеров Ханде Эрчел и Барыша Ардуча

Фото: Lanistar Media Поддерживать фильм на плаву в российском прокате будут уже знакомые лица актеров Ханде Эрчел и Барыша Ардуча

Фото: Lanistar Media

Турецкие сериалы последние пару лет стабильно возглавляют топы просмотров на российских онлайн-платформах, для многих из них превратившись в основной вид контента. Любовь аудитории, преимущественно, конечно, женской, к «турдизи» («дизи», собственно, и значит «сериал» по-турецки) стала настоящим феноменом, который можно сравнить только с таким же горячим увлечением латиноамериканскими мыльными операми в 1990-х.

На самом деле с турецкой сериальной продукцией российские (тогда еще советские) зрители познакомились примерно тогда же. Семисерийная мелодрама «Королек — птичка певчая», снятая в 1986 году, на отечественные экраны вышла в 1991-м и пользовалась не меньшей популярностью, чем какие-нибудь «Богатые тоже плачут», «Никто, кроме тебя» и прочие «Бедные Розы» и «Просто Марии». Никого, конечно, не интересовало, что это экранизация романа классика турецкой литературы Решата Нури Гюнтекина об эмансипации женщины Востока на фоне Первой мировой войны. Главной была романтическая история любви, пронесенной сквозь годы.

Новый всплеск интереса к турецким сериалам произошел в 2012 году, когда на телеканале «Домашний» начал выходить «Великолепный век». Тут к любовным страстям прибавились богатые костюмы, раззолоченные дворцовые интерьеры, громокипящие страсти и (псевдо)исторический антураж. К тому же к 2012 году большая часть аудитории уже успела не раз отдохнуть на турецких курортах и поездить по экскурсиям. Думается, эта курортно-туристическая связь с Турцией до сих пор обеспечивает немалую часть успеха турдизи: с одной стороны, в них показывают красивую заграничную жизнь с некоторым налетом экзотики, с другой — все такое знакомое.

Особенно это касается многосерийных мелодрам из современной жизни, обеспечивших третью волну успеха турдизи — уже в сети. Тут локомотивом выступает, конечно, «Постучись в мою дверь», российская премьера которого состоялась в 2020 году. Его популярность не ослабевает до сих пор и достигла такого уровня, что был снят даже отечественный ремейк, который выходит на стримингах Premier и Okko. А актеры турецкого оригинала теперь блистают и в нашем кинопрокате.

Так, вышедший на экраны 23 января ремейк российского же «Холопа» со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином в главной роли в первый же уикенд заработал 101,6 млн руб. и сейчас занимает первую строчку бокс-офиса. Думается, это заслуга в первую очередь именно актера, а не хорошо известного публике сюжета, ведь французская версия такого успеха и близко не имела. А экранная партнерша Бюрсина Ханде Эрчел готовится покорять сердца в ромкоме «Оставь это ветру». И судя по реакции зала на московской премьере, ей это тоже удастся, тем более что пару ей на этой раз составляет Барыш Ардуч, тоже успевший засветиться в популярных сериалах, например в «Любви напрокат».

Сам же «Оставь это ветру» режиссера-дебютанта Энгина Эрдена — это совершенно стандартный ромком, причем снятый по западным шаблонам, которыми пользуются и «Постучись в мою дверь», и другие ему подобные (при желании и эту незамысловатую историю можно было бы растянуть на 160 серий). Здесь есть гордая и независимая городская бизнес-вумен (Эрчел), которая приезжает в живописную глушь, чтобы уговорить ершистого владельца прибрежного клочка земли (Ардуч) уступить его под строительство отеля. Маленькая локальная деталь: они оба дети владельцев компании, которая собирается этот отель строить, но в общей картине это оказывается не так уж важно.

Конечно, он встречает ее в штыки, конечно, между ними сразу проскакивают искры, конечно, за 96 минут взаимная ненависть перерастает в любовь, городская алчность оказывается побеждена и местная экология остается нетронутой. А девушка, отложив сотовый телефон, наслаждается простыми радостями жизни: едой, виной, красочными закатами и кубиками на прессе возлюбленного. В Америке такие поделки обычно производит кабельный канал Hallmark, а у нас ниша пока не занята, и горячие турки прекрасно в нее вписываются.

Юлия Шагельман