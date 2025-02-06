Кинопланета людей

В прокат выходит фильм аргентинского режиссера Пабло Агеро «Сент-Экзюпери» с французскими звездами Луи Гаррелем и Венсаном Касселем в главных ролях — не столько байопик, сколько фантазия «по мотивам приключений» автора «Маленького принца». И лучший способ о нем рассказать, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развевающиеся шарфы и не отличающиеся реалистичностью кадры только украшают фильм о Сент-Экзюпери (Луи Гаррель)

Фото: Canal+ Развевающиеся шарфы и не отличающиеся реалистичностью кадры только украшают фильм о Сент-Экзюпери (Луи Гаррель)

Фото: Canal+

Аргентина, 1930 год. Два пилота французской компании «Аэропосталь» перевозят на аэропланах почту над бескрайними, почти необжитыми просторами с редко разбросанными городами. Это Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель), романтик, витающий в облаках, даже когда твердо стоит на земле, воплотивший детскую мечту стать летчиком, которую делил на двоих с рано умершим братом. И его старший товарищ и наставник, опытный пилот Анри Гийоме (Венсан Кассель), не теряющий головы ни при каких обстоятельствах.

Когда самолет Сент-Экзюпери, или Сент-Экса, как его называют друзья, падает в море, Гийоме спасает и его, и мешки с корреспонденцией и принимает решение продолжить полет, несмотря на то что уже опускается ночь. Благодаря его отваге и живому воображению Сент-Экса, который мыслит визуальными образами и замечает то, чего не видят другие, например огни поезда, прорезающие ночную тьму, как падающая звезда, они благополучно добираются до опорного пункта «Аэропосталь», где их ждет жена Гийоме Ноэль (Диана Крюгер), работающая диспетчером.

Несмотря на это, почта все равно запаздывает, а потерпевший аварию самолет Сент-Экзюпери означает огромные убытки для компании. Ее директор (его голос по радиосвязи озвучивает Бенуа Мажимель) сообщает, что «Аэропосталь» закрывает пост в Кордильерах, так как не может больше конкурировать с более быстрым и надежным железнодорожным сообщением. Сент-Экс уговаривает его этого не делать и обещает что-нибудь придумать, чтобы самолеты могли перевозить почту быстрее, чем поезда. Но для этого они должны лететь не в обход горного хребта, перегораживающего их маршрут, а над ним, что технически невозможно.

Однако Сент-Экс и Гийоме решают рискнуть, модифицируют один из самолетов, и Гийоме отправляется на нем в полет через горы. Через несколько часов он перестает выходить на связь, так и не достигнув пункта назначения и, очевидно, разбившись где-то в Кордильерах. Директор закрывает пост и велит всем возвращаться домой, Сент-Экс не верит, что его друг погиб, и отправляется на поиски.

Эти события произошли на самом деле — история Гийоме и его полета описана в одном из эпизодов романа Сент-Экзюпери «Планета людей». Она также уже была экранизирована Жан-Жаком Анно в «Крыльях отваги» (1995), первом художественном фильме, снятом в формате IMAX. Но, в отличие от Анно, выдавшего конвенциональную биографическую драму, Пабло Агеро идет по совершенно другому пути.

Он вольно перемешивает факты с вымыслом, вполне в соответствии с местом действия превращая абзац из энциклопедии в историю в духе магического реализма. «Маленький принц» ни разу не упоминается в картине, но отсылки к нему щедро разбросаны повсюду, а сам Сент-Экзюпери выглядит зачарованным странником, путешествующим по другой планете. Здесь он встречает удивительных обитателей: девочку (Бланш Редулу), которая любит слушать ветер, юного пастуха (Габен Малерь), который зажигает костры в долине, чтобы путники могли найти дорогу домой, контрабандиста (Даниэль Мелинго), который блюдет свои интересы, но восхищается храбрецами, готовыми отдать жизнь ради дружбы и любви.

Визуально фильм тоже далек от всякой реалистичности. Наряду с величественными пейзажами здесь много приемов, отсылающих к картинам той эпохи, когда происходит действие: крупные планы лиц актеров, сцены, явно снятые в павильоне на фоне нарисованных задников, и, конечно, кадры с героическими летчиками в развевающихся шарфах на фоне пламенеющих закатов. Оператор Клер Матон, работавшая с Пабло Ларраином и Селин Сьямма, делает изображение слегка размытым и заливает его нездешним светом, отчего все происходящее кажется похожим на сон.

Однако переживания остаются настоящими, хотя, возможно, тоже относящимися скорее к прошлым эпохам, чем к нынешнему, куда более циничному и прагматичному времени. Настоящая дружба, любовь, готовая преодолеть любые преграды, верность своему долгу и стремление взлететь выше, навстречу солнцу и ветру — все как в книжках Сент-Экзюпери, которые хочется открыть снова, когда закончатся титры.

Юлия Шагельман