РФ считает инициативу Совета Европы по созданию трибунала для РФ «антиправовой»

В России расценивают инициативу Совета Европы о создании специального трибунала по действиям России на Украине как «антиправовую». Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Российская Федерация считает эту инициативу антиправовой, ангажированной и политизированной: наша страна не совершала акта агрессии против Украины, поскольку действует в строгом соответствии со ст. 51 Устава ООН»,— сказал Владимир Тарабрин в интервью «РИА Новости». «Поэтому любые решения этого так называемого спецтрибунала мы будем считать юридически ничтожными»,— добавил он.,

По мнению дипломата, страны, выступившие с этой инициативой, решили «создать под эгидой подконтрольного Западу Совета Европы, потому что в ООН создать такую структуру было бы попросту невозможно».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «однобокой и неконструктивной» позицию структур, организующих спецтрибунал по Украине. По словам представителя Кремля, «так называемые эксперты», занимающиеся этим вопросам, игнорировали действия украинских властей в 2014 году.

4 февраля генсек Совета Европы Ален Берсе заявил о договоренности учредить спецтрибунал по Украине с участием 41 страны, а также Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы. Проект устава спецтрибунала уже утвержден. 3–4 февраля группа по его созданию встречалась в Брюсселе 13-й раз. По данным СМИ, на запланированной на весну встрече может быть подписан документ о создании спецтрибунала.

Анастасия Домбицкая